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Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе

17 мая 2023 12:11
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Турция подарила мексиканской команде спасателей трехмесячного щенка немецкой овчарки. Он был доставлен им на самолете. Это своего рода знак признательности в память о собаке-спасателе по кличке Протео, погибшей в ходе поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в провинции Кахраманмараш.  

Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе-1

Немецкая овчарка, ставшая тогда героем, спасла трех человек и погибла под завалами. Пес был похоронен на своей родине как герой. Туда и прислали замену ему.  

Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе-4

Капорал Хуан Карлос Вильеда, кинолог:
Мы собираемся обучить его как лучшую собаку-спасателя. Мы надеемся, что он сможет работать на уровне щенков, которых мы дрессируем. Протео был отличным псом, одним из лучших. Мы этого сделаем таким же, даже лучше.  

Щенку еще не дали кличку. Минобороны Мексики, занимающееся подготовкой собак для поисково-спасательных операций, попросило граждан проголосовать за одно из имен: Аркадас (по-турецки «друг») или Джардим («помощь»). Подарок Турции показал, что гуманитарное сострадание не знает пределов и границ.  

Ученым удалось расшифровать мозговую активность мыши, когда она смотрела фильм  

Ученым удалось расшифровать мозговую активность мыши, когда она смотрела фильм, и в точности воспроизвести то, что и как она видела. Для этого они дали ей посмотреть кино, обработав сигналы ее мозга с помощью нейросети, реконструировали то, что увидел грызун.  

Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе-7

Устройство для интерпретации сигналов мозга мышей в реальном времени изобрели исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны. Их изобретение основано на применении искусственного интеллекта, может и реконструировать то видео, которое видит мышь.  

Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе-10

Маккензи Мэтис, помощник профессора:
Наша новая работа описывает новый алгоритм машинного обучения под названием CEBRA. Чем она очень хороша, так это тем, что она способна обнаружить скрытую структуру ваших данных. Мне как нейробиологу очень интересно понять такие сложные структуры, как мозг. Это одна из самых сложных структур, которая есть в мире. Поэтому мы хотим распутать и понять, что на самом деле называют поведением. Вот что делает наш алгоритм.  

В опубликованном учеными ролике они рассказывают о том, как мышь смотрела один из фильмов 60-х, где человек бежит к машине и открывает багажник. На отдельном экране можно увидеть то, на что, по информации алгоритма, смотрит мышь. Реконструированные нейросетью кадры практически идентичны, правда, иногда видео дает сбои. Исходя из имеющейся информации, CEBRA смогла понять, какой из кадров мышь видела, и сложить из них собственный фильм.  

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