Турция подарила Мексике щенка немецкой овчарки в память о собаке-спасателе

Турция подарила мексиканской команде спасателей трехмесячного щенка немецкой овчарки. Он был доставлен им на самолете. Это своего рода знак признательности в память о собаке-спасателе по кличке Протео, погибшей в ходе поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения в провинции Кахраманмараш.

Немецкая овчарка, ставшая тогда героем, спасла трех человек и погибла под завалами. Пес был похоронен на своей родине как герой. Туда и прислали замену ему.

Капорал Хуан Карлос Вильеда, кинолог:

Мы собираемся обучить его как лучшую собаку-спасателя. Мы надеемся, что он сможет работать на уровне щенков, которых мы дрессируем. Протео был отличным псом, одним из лучших. Мы этого сделаем таким же, даже лучше.

Щенку еще не дали кличку. Минобороны Мексики, занимающееся подготовкой собак для поисково-спасательных операций, попросило граждан проголосовать за одно из имен: Аркадас (по-турецки «друг») или Джардим («помощь»). Подарок Турции показал, что гуманитарное сострадание не знает пределов и границ.

Ученым удалось расшифровать мозговую активность мыши, когда она смотрела фильм

Ученым удалось расшифровать мозговую активность мыши, когда она смотрела фильм, и в точности воспроизвести то, что и как она видела. Для этого они дали ей посмотреть кино, обработав сигналы ее мозга с помощью нейросети, реконструировали то, что увидел грызун.