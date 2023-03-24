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Эксперты: уровень продовольственной инфляции в Испании может вырасти ещё

24 марта 2023 08:11
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Новости Испании. Испанцам придется затянуть пояса потуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местный банк опубликовал неутешительный экономический прогноз.  

Эксперты: уровень продовольственной инфляции в Испании может вырасти ещё-1

Согласно мнению экспертов, в ближайшие месяцы уровень продовольственной инфляции в стране останется довольно высоким и может вырасти еще. При этом уже сейчас показатель достиг исторического максимума почти в 16 %.  

Эксперты: уровень продовольственной инфляции в Испании может вырасти ещё-4

Продолжат расти и потребительские цены. В первую очередь это связано с повышением стоимости электроэнергии и продуктов питания. Дорожают мясные продукты, яйца, а также хлеб, растительное и сливочное масло, сахар и молоко.  

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# Экономический кризис # Новости Испании # Фотофакт

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