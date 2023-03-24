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12 тысяч моряков и морских пехотинцев. В Южной Корее готовятся к совместным с США учениям

24 марта 2023 08:10
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Южная Корея и США планируют провести первые крупномасштабные учения по высадке морского десанта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас в Пусане началась подготовка к маневрам.  

12 тысяч моряков и морских пехотинцев. В Южной Корее готовятся к совместным с США учениям-1

В город прибыл корабль ВМС США. Всего, по словам южнокорейских военных, в учениях будут задействованы около 12 тысяч моряков и морских пехотинцев двух стран, а также 30 боевых кораблей, 70 самолетов и 50 десантных машин. Еще одни крупнейшие в их истории совместные учения, но уже с боевыми стрельбами, пройдут в ближайшее время.  

12 тысяч моряков и морских пехотинцев. В Южной Корее готовятся к совместным с США учениям-4

Ожидается, что стороны задействуют современную технику, в том числе беспилотную. Как отметили в Министерстве обороны Южной Кореи, главная цель – продемонстрировать солидарность между союзниками, их технологическое преимущество и приверженность принципу «мир посредством силы».  

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# Военные учения # Фотофакт

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