Эксперты прогнозируют кадровый голод в Литве

Новости Литвы. В Литве в зоне риска сфера образования. Там неизбежен дефицит сотрудников, уверены специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в зарплатах, которые педагоги видят лишь на бумаге. По официальным данным, ситуация выглядит неплохо. Но, по словам самих учителей, власти умышленно манипулируют статистикой и озвучивают искаженные данные. В результате проблема не решается, а только маскируется.