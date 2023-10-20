Прямой эфир

Эксперты прогнозируют кадровый голод в Литве

20 октября 2023 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве в зоне риска сфера образования. Там неизбежен дефицит сотрудников, уверены специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют кадровый голод в Литве-1

Все дело в зарплатах, которые педагоги видят лишь на бумаге. По официальным данным, ситуация выглядит неплохо. Но, по словам самих учителей, власти умышленно манипулируют статистикой и озвучивают искаженные данные. В результате проблема не решается, а только маскируется.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»
20 октября 2023 06:41

В США продадут на аукционе редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз»

В ООН обеспокоены качеством воздуха
20 октября 2023 06:22

В ООН обеспокоены качеством воздуха

Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе не хватает персонала
20 октября 2023 06:21

Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе не хватает персонала