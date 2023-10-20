В ООН обеспокоены качеством воздуха

Ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха, умирают 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ООН отмечают, что ситуацию усугубляют климатические изменения и промышленная деятельность. В результате страдают более 4 миллиардов человек. Например, в Европе 98 % людей дышат воздухом, загрязнение которого превышает предельно допустимую норму. И проблема давно вышла за пределы континента. Так, грязный воздух в Таиланде забирает больше жизней, чем вирусные инфекции.