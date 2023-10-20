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В ООН обеспокоены качеством воздуха

20 октября 2023 06:22
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Ежегодно в мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха, умирают 7 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН обеспокоены качеством воздуха-1

Эксперты ООН отмечают, что ситуацию усугубляют климатические изменения и промышленная деятельность. В результате страдают более 4 миллиардов человек. Например, в Европе 98 % людей дышат воздухом, загрязнение которого превышает предельно допустимую норму. И проблема давно вышла за пределы континента. Так, грязный воздух в Таиланде забирает больше жизней, чем вирусные инфекции.

# ООН # Фотофакт

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