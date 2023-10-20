Прямой эфир

Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе не хватает персонала

20 октября 2023 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе там работает на 100 тысяч человек меньше, чем до пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе не хватает персонала-1

По мнению специалистов, непривлекательным этот сектор делают низкие зарплаты. Менее 40 % новых сотрудников охвачены страхованием. Улучшения условий труда анонсированы. Но пока, по данным профсоюзов, отрасль испытывает кадровый дефицит.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Греции отказываются от арендных квартир
19 октября 2023 20:11

Жители Греции отказываются от арендных квартир

Среди британцев растёт обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию
19 октября 2023 20:11

Среди британцев растёт обеспокоенность по поводу высоких счетов за электроэнергию

Более 30 стран подтвердили своё участие в саммите по сектору Газа в Каире
19 октября 2023 20:10

Более 30 стран подтвердили своё участие в саммите по сектору Газа в Каире