Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе не хватает персонала

Новости Германии. Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе там работает на 100 тысяч человек меньше, чем до пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Сфера услуг Германии терпит убытки. В ресторанах и кафе там работает на 100 тысяч человек меньше, чем до пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, непривлекательным этот сектор делают низкие зарплаты. Менее 40 % новых сотрудников охвачены страхованием. Улучшения условий труда анонсированы. Но пока, по данным профсоюзов, отрасль испытывает кадровый дефицит.