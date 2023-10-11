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В московском метро столкнулись два поезда. Есть пострадавшие

11 октября 2023 11:33
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Новости России. В московском метро столкнулись два поезда. Составов, который ехал без пассажиров в депо, врезался в другой, стоящий на станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В московском метро столкнулись два поезда. Есть пострадавшие-1

Пострадал машинист, который доставлен в больницу. Легкие травмы получили еще двое. На этом участке подземки закрыто движение, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Как сообщается, возможной причиной ЧП стал отказ тормозов.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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