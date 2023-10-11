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Песков сказал, что России не по пути с релокантами, выступающими против собственной страны

11 октября 2023 11:57
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пути страны и релокантов с антироссийской позицией расходятся, пишет РИА Новости.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД сообщил, что релоканты, которые, уехав, ратовали за победу нацистского киевского режима и радовались обстрелам территорий РФ, могут не ожидать, что их возвращению будут рады в стране.

Песков прокомментировал слова Володина, уточнив, что Спикер ГД имел в виду тех, кто занимает ярко выраженную антироссийскую позицию и становится на сторону киевского режима, и согласился с тем, что «с этими людьми нам не по пути».

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркивает, что многие из тех, кто уехал за границу, имеют возможность выбирать, где жить, но навсегда сохраняют своей родиной Россию.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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