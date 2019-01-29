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В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров

29 января 2019 08:21
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Новости Австралии. Австралия во власти природных катаклизмов. Штат Квинсленд погружается под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров-1

В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров-3

Из-за проливных дождей уровень воды в местной реке поднялся на 13 метров, что вызвало масштабные подтопления. Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира. Сообщается о гибели одного человека. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Кроме того, непогода привела к массовой гибели крупного рогатого скота. Это самое сильное наводнение в стране за последние 118 лет.

Тем временем, в штате Тасмания сотни жителей были вынуждены покинуть дома из-за природных пожаров. Площадь возгораний составляет 20 тысяч гектаров. Жаркая и сухая погода серьезно осложняет работу пожарных.

В Квинсленде сильнейшее за 118 лет наводнение: уровень воды в реке поднялся на 13 метров-6

# Наводнение # Фотофакт

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