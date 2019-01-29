Новости Великобритании. 29 января британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, который получил название «план Б», мало чем отличается от первоначального. С момента последнего голосования парламентарии предложили 14 поправок к соглашению. Теперь им предстоит выбрать, какие из них войдут в билль.

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Напомним, в середине января народные избранники отвергли текст проекта соглашения об условиях выхода из Евросоюза, достигнутого между Лондоном и Брюсселем. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.