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Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit

29 января 2019 08:41
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Новости Великобритании. 29 января британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit-1

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit-3

Документ, который получил название «план Б», мало чем отличается от первоначального. С момента последнего голосования парламентарии предложили 14 поправок к соглашению. Теперь им предстоит выбрать, какие из них войдут в билль.

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Напомним, в середине января народные избранники отвергли текст проекта соглашения об условиях выхода из Евросоюза, достигнутого между Лондоном и Брюсселем. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit-6

Британский парламент проголосует по новому проекту соглашения с ЕС о Brexit-8

# Международная политика # Фотофакт

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