Новости Украины. Украинская армия на грани развала. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил полковник Дуглас Макгрегор, Вооруженные силы этой страны полностью деморализованы. Граждане Украины избегают призыва, а у режима Зеленского большие проблемы. Киев испытывает трудности при наборе новобранцев для восполнения потерь. В будущем проблема только усугубится, прогнозирует эксперт.