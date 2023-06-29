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Дуглас Макгрегор: украинская армия на грани развала

29 июня 2023 07:01
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Новости Украины. Украинская армия на грани развала. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуглас Макгрегор: украинская армия на грани развала-1

Как отметил полковник Дуглас Макгрегор, Вооруженные силы этой страны полностью деморализованы. Граждане Украины избегают призыва, а у режима Зеленского большие проблемы. Киев испытывает трудности при наборе новобранцев для восполнения потерь. В будущем проблема только усугубится, прогнозирует эксперт.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор # Владимир Зеленский # Фотофакт

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