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Драки с полицией, водомёты и задержания. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы

24 июля 2023 13:29
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Новости Израиля. Драки с полицией, водометы и задержания. В Израиле не утихают протесты против судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драки с полицией, водомёты и задержания. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы-1

Сейчас в парламенте проходит решающее голосование по данному законопроекту. Тысячи протестующих начали собираться возле здания еще ночью. Чтобы отогнать демонстрантов от входа в здание, полицейские применили водометы. Около 10 человек задержаны. Кроме того, протестующие заблокировали вход в дом министра экономики. Полицейским пришлось оттаскивать протестующих силой.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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