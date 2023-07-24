Драки с полицией, водомёты и задержания. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы

Новости Израиля. Драки с полицией, водометы и задержания. В Израиле не утихают протесты против судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в парламенте проходит решающее голосование по данному законопроекту. Тысячи протестующих начали собираться возле здания еще ночью. Чтобы отогнать демонстрантов от входа в здание, полицейские применили водометы. Около 10 человек задержаны. Кроме того, протестующие заблокировали вход в дом министра экономики. Полицейским пришлось оттаскивать протестующих силой.