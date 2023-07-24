19FortyFive: решение Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов нанесли удар по США

Решение президента США Джо Байдена о снабжении Украины кассетными боеприпасами обернулось ошибкой и породило ожесточенную полемику как в стране, так и за ее пределами, утверждает Питер Харрис, доцент политологии Университета Колорадо, передает РИА Новости со ссылкой на 19FortyFive.

Критики считают, что данный шаг подрывает процесс отказа от использования этого оружия, которое уже давно считается неизбирательным и бесчеловечным на современных полях сражений.

Главным аргументом в пользу поставок кассетных боеприпасов в Украину служит тезис о том, что без них Киеву будет трудно победить в вооруженном конфликте. Вместе с тем, по оценке политолога, такой путь недопустим, поскольку контроль над таким оружием подразумевает неприемлемость его применения вне зависимости от обстоятельств и соблазнов.