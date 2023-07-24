Прямой эфир

19FortyFive: решение Байдена о поставках Украине кассетных боеприпасов нанесли удар по США

24 июля 2023 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Решение президента США Джо Байдена о снабжении Украины кассетными боеприпасами обернулось ошибкой и породило ожесточенную полемику как в стране, так и за ее пределами, утверждает Питер Харрис, доцент политологии Университета Колорадо, передает РИА Новости со ссылкой на 19FortyFive.

Критики считают, что данный шаг подрывает процесс отказа от использования этого оружия, которое уже давно считается неизбирательным и бесчеловечным на современных полях сражений.

Главным аргументом в пользу поставок кассетных боеприпасов в Украину служит тезис о том, что без них Киеву будет трудно победить в вооруженном конфликте. Вместе с тем, по оценке политолога, такой путь недопустим, поскольку контроль над таким оружием подразумевает неприемлемость его применения вне зависимости от обстоятельств и соблазнов.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
МИД КНР заявил, что не знает о местонахождении главы ведомства Цинь Гань
24 июля 2023 12:39

МИД КНР заявил, что не знает о местонахождении главы ведомства Цинь Гань

МИД РФ предупредил о жёстком ответе на атаку БПЛА на Москву
24 июля 2023 12:01

МИД РФ предупредил о жёстком ответе на атаку БПЛА на Москву

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера
24 июля 2023 11:58

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера