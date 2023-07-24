МИД РФ предупредил о жёстком ответе на атаку БПЛА на Москву

Российская Федерация оставляет за собой право на жесткие ответные меры. Такое заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву и Крым, пишет РИА Новости.

Атаки российской территории со стороны ВС Украины в Москве расценивают как запугивание население, отметили в МИД РФ. Никакого военного смысла они не имели. Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ, подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Как сообщалось, утром в понедельник, 24 июля, украинские БПЛА атаковали Москву. В результате повреждения получили два нежилых здания. Жертв нет. Также сообщалось о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов Крыма. 17 БПЛА ВСУ были ликвидированы.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на атаки продолжением спецоперации. Целей она будет достигнута.