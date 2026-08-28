Дональд Трамп поместил себя на первое место рейтинга американских лидеров

Американский президент Дональд Трамп создал собственный рейтинг американских лидеров и поставил себя на первое место, пишет РИА Новости.

В социальной сети Truth Social появился рейтинг лидеров – в виде портретов. Глава Белого дома отвел себе лидирующую позицию в номинации «величайший».

В список «великих», по версии американского лидера, вошли Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт, Томас Джефферсон, а также Эндрю Джексон.

В категорию «провальных» в рейтинге Трампа вошли Барак Обама, Джо Байден, Улисс Грант, Джимми Картер и Уоррен Гардинг.

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