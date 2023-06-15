Доисторические флейты из костей нашли в Израиле
Новости Израиля. Доисторические флейты нашли в Израиле. Им 12 тысяч лет, а сделаны они из костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые считают, что так наши предки пытались имитировать птичий крик. Находку сделали в долине Хула, которая по сей день остается популярным местом наблюдения за пернатыми.
Тал Симмонс, антрополог:
Когда я обнаружила флейты, стыдно признаться, но мне потребовалась помощь других, чтобы понять, что там за отверстия. Их проделали путем сверления. Это были отверстия для пальцев.
По одной из версий, флейты использовались для привлечения хищных птиц. Ежегодно через долину Хула пролетает более 500 миллионов пернатых, мигрирующих между Европой и Африкой. Поэтому место популярно у орнитологов.