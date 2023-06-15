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Доисторические флейты из костей нашли в Израиле

15 июня 2023 09:14
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Новости Израиля. Доисторические флейты нашли в Израиле. Им 12 тысяч лет, а сделаны они из костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые считают, что так наши предки пытались имитировать птичий крик. Находку сделали в долине Хула, которая по сей день остается популярным местом наблюдения за пернатыми.

Доисторические флейты из костей нашли в Израиле-1

Тал Симмонс, антрополог:
Когда я обнаружила флейты, стыдно признаться, но мне потребовалась помощь других, чтобы понять, что там за отверстия. Их проделали путем сверления. Это были отверстия для пальцев.

Доисторические флейты из костей нашли в Израиле-4

По одной из версий, флейты использовались для привлечения хищных птиц. Ежегодно через долину Хула пролетает более 500 миллионов пернатых, мигрирующих между Европой и Африкой. Поэтому место популярно у орнитологов.

# Археология # Новости Израиля # Фотофакт

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