Доисторические флейты из костей нашли в Израиле

Новости Израиля. Доисторические флейты нашли в Израиле. Им 12 тысяч лет, а сделаны они из костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые считают, что так наши предки пытались имитировать птичий крик. Находку сделали в долине Хула, которая по сей день остается популярным местом наблюдения за пернатыми.

Тал Симмонс, антрополог:

Когда я обнаружила флейты, стыдно признаться, но мне потребовалась помощь других, чтобы понять, что там за отверстия. Их проделали путем сверления. Это были отверстия для пальцев.