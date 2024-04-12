Прямой эфир

Дипломат Словении в Москве обязан покинуть Россию до 19 апреля – МИД РФ

12 апреля 2024 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дипломат посольства Республики Словении в России объявлен персоной нон грата и должен в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Словенском агентстве печати, передает ТАСС.

По информации иностранного источника, дипломата обязывают уехать из России до 19 апреля. В связи с этим МИД Словении в спешном порядке ищет ему замену на занимаемую должность в посольстве в Москве.

Такие меры Министерство иностранных дел России приняло в ответ на «безосновательное лишение аккредитации» российского дипломата в Любляне.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: дела по-честному Киев и его хозяева вести не хотят
12 апреля 2024 13:05

Лавров: дела по-честному Киев и его хозяева вести не хотят

Лавров заявил, что Россия не видит желания Киева вести честные переговоры
12 апреля 2024 12:36

Лавров заявил, что Россия не видит желания Киева вести честные переговоры

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций
12 апреля 2024 12:27

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций

В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек
12 апреля 2024 10:52

В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек

Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине
12 апреля 2024 10:11

Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине

Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии
12 апреля 2024 09:28

Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot
12 апреля 2024 09:14

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
12 апреля 2024 09:06

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне
12 апреля 2024 08:39

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой
12 апреля 2024 08:33

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой

Германия вышла на пик банкротств компаний
12 апреля 2024 08:32

Германия вышла на пик банкротств компаний

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
12 апреля 2024 08:04

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии