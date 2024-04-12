Дипломат Словении в Москве обязан покинуть Россию до 19 апреля – МИД РФ

Дипломат посольства Республики Словении в России объявлен персоной нон грата и должен в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Словенском агентстве печати, передает ТАСС.

По информации иностранного источника, дипломата обязывают уехать из России до 19 апреля. В связи с этим МИД Словении в спешном порядке ищет ему замену на занимаемую должность в посольстве в Москве.

Такие меры Министерство иностранных дел России приняло в ответ на «безосновательное лишение аккредитации» российского дипломата в Любляне.