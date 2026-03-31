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Число погибших в Ливане от израильских ударов достигло 1247 человек

31 марта 2026 06:53
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Число погибших в Ливане от израильских ударов достигло 1247 человек. Среди них – 124 ребенка и 87 женщин, раненых –более трех тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в Ливане от израильских ударов достигло 1247 человек-2

Вице-премьер Ливана опасается, что страна может повторить судьбу сектора Газа: по его словам, действия Израиля нарушают нормы международного гуманитарного права. Ливан вступил в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, после чего израильская авиация начала наносить удары по жилым кварталам приграничных районов и военным объектам в Бейруте и других городах. Конфликт вызвал массовое перемещение жителей с юга на север страны.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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