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В польском Кротошине пациенты бьют тревогу из-за возможного закрытия онкологического отделения

31 марта 2026 06:55
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В польском городе Кротошин пациенты районной больницы бьют тревогу: онкологическое отделение могут закрыть из-за финансовых проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польском Кротошине пациенты бьют тревогу из-за возможного закрытия онкологического отделения-2

Запрет на госпитализацию новых пациентов действует уже две недели – за это время около 10 человек лишились возможности начать терапию. Сотрудники связывают решение с необходимостью экономить: подразделение работает в убыток. Пациенты подготовили петицию – ее представят на заседании общественного совета больницы и направят местным властям. Люди опасаются остаться без необходимой помощи рядом с домом, а руководство медучреждения никак не комментирует ситуацию.

# Польша

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