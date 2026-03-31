В польском Кротошине пациенты бьют тревогу из-за возможного закрытия онкологического отделения

Запрет на госпитализацию новых пациентов действует уже две недели – за это время около 10 человек лишились возможности начать терапию. Сотрудники связывают решение с необходимостью экономить: подразделение работает в убыток. Пациенты подготовили петицию – ее представят на заседании общественного совета больницы и направят местным властям. Люди опасаются остаться без необходимой помощи рядом с домом, а руководство медучреждения никак не комментирует ситуацию.