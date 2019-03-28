«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

Новости мира. Наличие «черных ящиков» в автомобилях станет обязательным на территории Евросоюза с 2022 года. Такие нормы предварительно приняла Европейская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым правилам, все авто, продающиеся в ЕС, в обязательном порядке должны будут оснащаться экстренными тормозами и технологией, которая не позволит автомобилю выехать за пределы своей полосы. Также в транспортных средствах появится система оповещения о том, что водитель засыпает или отвлечен.