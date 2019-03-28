Прямой эфир

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

28 марта 2019 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Наличие «черных ящиков» в автомобилях станет обязательным на территории Евросоюза с 2022 года. Такие нормы предварительно приняла Европейская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года-1

Согласно новым правилам, все авто, продающиеся в ЕС, в обязательном порядке должны будут оснащаться экстренными тормозами и технологией, которая не позволит автомобилю выехать за пределы своей полосы. Также в транспортных средствах появится система оповещения о том, что водитель засыпает или отвлечен.

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года-4

Все эти нововведения направлены на снижение смертности на дорогах. К 2050 году ЕС планирует сократить этот показатель до нуля.

# Автозаконодательство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор
28 марта 2019 06:48

Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор

В округе Нью-Йорка несовершеннолетним без прививки от кори запретили посещать общественные места
27 марта 2019 15:08

В округе Нью-Йорка несовершеннолетним без прививки от кори запретили посещать общественные места

Индия вошла в число космических сверхдержав
27 марта 2019 15:07

Индия вошла в число космических сверхдержав