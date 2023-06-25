Обозреватель Кристофер Роуч утверждает, что потери Украины во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) послужат важным уроком для Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Он отмечает, что бригады ВСУ, обученные специалистами из НАТО, не проявили себя на поле боя. Роуч также указывает на неумелое использование украинцами техники и многочисленные неудачи.

Контрнаступление началось 4 июня на разных направлениях, основной удар ВСУ был сосредоточен на запорожском участке фронта. Украина привлекла в бой бригады, оборудованные западной техникой и обученные специалистами НАТО. Однако, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, украинские войска не достигли успеха ни на одном направлении и понесли значительные потери, включая сотни единиц техники.

