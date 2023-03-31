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Орбан заявил, что Евросоюз близок к обсуждению отправки миротворцев в Украину

31 марта 2023 07:32
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Европейский союз готов обсуждать отправку миротворческих войск в Украину, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Европейские лидеры близки в тому, чтобы был поднят вопрос о том, стоит ли отправлять войска миротворческого типа от государств, входящих в ЕС, в Украину. Мы подходим к этой ранее неприкасаемой грани, сказал Орбан, пишет РИА Новости. Премьер обратил внимание, что еще год назад стоял вопрос о том, можно ли переправлять летальное оружие Киеву. Венгрия выступила против, однако западные страны в этом вопросе были нерешительны. Сейчас эта тема даже не стоит, обсуждается сколько танков, самолетов отправить, поднимается тема о боеприпасах с обедненным ураном, подытожил Орбан.

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# Международная политика # Виктор Орбан

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