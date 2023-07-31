Новости Пакистана. Число жертв теракта в Пакистане возросло до 54, около 200 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть и дети. Многие из раненых находятся в критическом состоянии. На этом фоне больницы в столице переведены на усиленный режим работы.