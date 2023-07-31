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Число жертв теракта в Пакистане возросло до 54

31 июля 2023 13:31
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Новости Пакистана. Число жертв теракта в Пакистане возросло до 54, около 200 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть и дети. Многие из раненых находятся в критическом состоянии. На этом фоне больницы в столице переведены на усиленный режим работы.

Число жертв теракта в Пакистане возросло до 54-1

Напомним, террорист-смертник подложил бомбу в здание, где проходил съезд консервативно-религиозной партии. В результате нападения погиб лидер движения – взрыв прогремел как раз во время его выступления. По предварительным данным, теракт устроила одна из местных группировок. По мнению властей, таким образом злоумышленники хотели посеять раздор среди мусульман. Сейчас полиция проводит расследование.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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