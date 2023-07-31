США выделили Украине 1,25 млрд долларов на зарплаты и соцпомощь

Америка передала Украине грант в размере 1,25 млрд долларов. Средства планируют направить на выплату заработных плат и социальную помощь, проинформировали в украинском правительстве, сообщает РИА Новости.

Грант поступил в украинский госбюджет через целевой фонд многочисленных доноров Всемирного банка, говорится в сообщении. Отмечается, что он предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

В текущем году Украина уже получила от Штатов 8,45 млрд долларов бюджетной поддержки. А с февраля 2022 года в украинский бюджет со стороны Америки было направлено 20,4 миллиарда.