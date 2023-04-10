Число жертв схода лавины во французских Альпах выросло до 6 человек

Новости Франции. Число жертв схода лавины во французских Альпах выросло до шести человек. И как сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру, поисковая операция завершена, стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло 9 апреля недалеко от горнолыжного курорта в середине дня, когда на трассах было множество людей и пеших туристов. Громадный слой снега накрыл площадь более километра. По данным властей, эта лавина стала одной из самых смертоносных за последние годы. Метеослужба не предупреждала о лавинной опасности в этот день, однако жаркая погода и сильный ветер могли спровоцировать сход снега.