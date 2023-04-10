Минобороны РФ: 106 российских солдат возвращены из украинского плена

Сто шесть военных РФ возвращены с подконтрольной украинскому режиму территории, информирует оборонное ведомство Российской Федерации.

В понедельник, 10 апреля, после переговоров возвращены российские военнослужащие, которые находились в плену и которым грозила смертельная опасность, пишет РИА Новости. Освобожденные бойцы получают медицинскую помощь, также с ними работают психологи. В ближайшее время военных воздушным транспортом доставят в московскую столицу, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства Российской Федерации.