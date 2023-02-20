Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу

По данным на 20 февраля, землетрясения в Турции унесли жизни 41 156 человек. Свыше 430 из опасных зон доставлены в другие районы.

Такие данные приводит управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), пишет РИА Новости. Катастрофические природные катаклизмы случились на юго-востоке Турции шестого февраля. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 ощущались в одиннадцати провинциях и других государствах.

После сильнейших землетрясений в течение двенадцати дней в Турции наблюдалось более шести тысяч афтершоков. За столь короткий промежуток времени — это рекорд.