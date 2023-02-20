Через пару месяцев уровень инфляции Франции может достигнуть пика

Новости Франции. Индекс потребительских цен во Франции за год вырос на 6 %. Об этом рассказали в Национальном институте статистики и экономических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно его данным, больше всего ожидаемо подорожали энергоносители – почти на 16,5 %. Следом идут продукты питания. За год их стоимость выросла более чем на 13 %. И эта тенденция, скорее всего, продолжится. Французские производители продуктов питания обратились к торговцам с просьбой повысить цены на 15-25 % с начала этого года из-за роста производственных затрат. По прогнозам центрального банка страны, через 2-3 месяца уровень инфляции достигнет своего пика.