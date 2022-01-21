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Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек

21 января 2022 12:40
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Новости Либерии. В результате давки на ночной церковной службе в столице Либерии (Монровии) погибли 29 человек, среди них – 11 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек-1

Некоторые из пострадавших – в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти. По сообщению очевидцев, давка началась после того, как на прихожан набросилась группа вооруженных бандитов, возникла паника, люди в ужасе стали разбегаться. Некоторые из них падали, остальные в ужасе продолжали идти по ним.

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек-4

Стоит сказать, что в Либерии орудуют множество вооруженных уличных банд, которые практически безнаказанно грабят и убивают жителей. Представитель полиции отказался комментировать, что стало причиной инцидента, сказав, что ведется расследование. В стране объявлен трехдневный траур.

# Давка # Фотофакт

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