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Число погибших в результате крушения судна на Филиппинах увеличилось

28 июля 2023 11:57
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Новости Филиппин. На Филиппинах увеличилось число погибших в результате крушения судна. Жертвами стали 26 человек. ЧП произошло накануне недалеко от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате крушения судна на Филиппинах увеличилось-1

В момент крушения лодка находилась примерно в 45 метрах от Манилы. Поднялся ветер, и люди на борту запаниковали. Они скопились в одной части судна, и оно перевернулось. Известно, что спасти удалось около 40 пассажиров. Поисковая операция продолжается, потому что количество людей на судне точно не известно. Сейчас Филиппины находятся во власти тропического шторма. Из-за непогоды власти были вынуждены эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.

# Крушение # Новости Филиппин # Фотофакт

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