Президент Польши наложил вето на законопроект о финансировании госСМИ

Напомним, ранее новый глава кабинета министров Дональд Туск отправил в отставку всех руководителей крупнейших государственных каналов и информагентств, обвинив их в сговоре и работе на президентскую партию «Право и справедливость». Менее чем за 2 недели работы нового премьер-министра между правительством и главой государства начались разногласия, что может привести к острому политическому кризису в Польше.