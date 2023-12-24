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Президент Польши наложил вето на законопроект о финансировании госСМИ

24 декабря 2023 13:53
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Новости Польши. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о финансировании госСМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Польши наложил вето на законопроект о финансировании госСМИ-1

Напомним, ранее новый глава кабинета министров Дональд Туск отправил в отставку всех руководителей крупнейших государственных каналов и информагентств, обвинив их в сговоре и работе на президентскую партию «Право и справедливость». Менее чем за 2 недели работы нового премьер-министра между правительством и главой государства начались разногласия, что может привести к острому политическому кризису в Польше.

# Международная политика # Новости Польши

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