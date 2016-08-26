Иммигранты из каких стран чаще других едут в Великобританию?

Новости Великобритании. В Великобритании посчитали, какая иммигрантская община самая многочисленная в королевстве. Оказалось, что больше всего в поисках лучшей доли на Туманный Альбион прибывает поляков.

На данный момент в островном государстве проживает почти миллион выходцев из соседней страны. При этом недорогой труд польских мигрантов уже стал частью британской культуры.

Всего на сорок тысяч меньше бывших граждан Индии. А в целом количество проживающих официально на территории королевства мигрантов превысило отметку в восемь миллионов человек. Фактически каждый пятый обитатель Туманного Альбиона – не британец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.