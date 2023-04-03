Цены на продукты в Польше продолжают расти

Например, мука подорожала на 40 %, яйца – на 50 % а сахар – на 80 %. Обойтись без этих продуктов в преддверии Пасхи непросто, потому сегодня праздничное настроение жителей под угрозой. Редкостью на столах в этом году станут куличи и другая сладкая выпечка, считают эксперты. Вместе с этим растет стоимость овощей и фруктов. Они дороже примерно на треть по сравнению с прошлым годом. И на этот раз успокоить поляков оптимистичными прогнозами не получится. Как стало понятно, сегодня обещания властей не сбываются.

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