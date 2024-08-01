Цена на золото снова обновила исторический максимум

Стоимость золота в первый раз превысилы 2 500 долларов за одну тройскую унцию из-за сохранения ставки Федеральной резервной системы США и влияния геополитических рисков. Об этом пишет РИА Новости..

По положению на 7:39 по московскому времени стоимость декабрьских золотых фьючерсов на бирже Comex достигла $2 490,2, а максимум – $2 502,6. Сентябрьские фьючерсы на серебро подорожали до $29,062 за унцию.

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента, что влияет на котировки доллара и золота. Индекс курса доллара упал до 103,96. Эскалация конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке также оказывает поддержку спросу на золото.

Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.