Прямой эфир

ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хезболлы»

28 сентября 2024 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Хезболла» провела ракетную атаку Израиля. По некоторым данным, было выпущено около 10 ракет. Взрывы прогремели в северной части еврейского государства, но что было целью бомбардировок, не известно, как и о жертвах и разрушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хезболлы»-2

В командовании ЦАХАЛ заявили, что почти все ракеты были перехвачены. Этот удар стал ответом на массированный ночной обстрел Бейрута израильской армией, жертвами которого, по последним данным, стали 9 человек, еще около 100 пострадали. 

Эта воздушная атака, которая длилась 5 часов, произошла после бомбардировки командного центра «Хезболлы», в результате которой погиб лидер движения Хасан Насралла. По крайней мере об этом заявило израильское министерство обороны, но проверить эти сведения трудно. Официального заявления группировки пока нет. 

Нескончаемые взрывы остановили жизнь в Бейруте. Закрыты магазины, опустели улицы. Боясь налетов, многие местные жители покинули свои дома. 

ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хезболлы»-4

Халид Хабли, житель Бейрута (Ливан):
Вот что случилось с нами в Ливане. Но страна устояла и будет сопротивляться. Мы народ, который не потерпит оскорбления. Мы дадим отпор Израилю. Это сопротивление продлится не день и не два. Если начнется война, они нас не победят. И настанет время, когда мы победим их.

Предчувствие войны сейчас ощущается во всем Ливане. И оно весьма обосновано. Разрастание конфликта резко усилило опасения, что он может выйти из-под контроля и вовлечь в него Иран, главного сторонника «Хезболлы», а также Соединенные Штаты – основного союзника Израиля.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 13
28 сентября 2024 10:40

Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 13

11 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
28 сентября 2024 07:33

11 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

Израиль нанёс мощный авиаудар по Бейруту
28 сентября 2024 07:30

Израиль нанёс мощный авиаудар по Бейруту