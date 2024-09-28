ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хезболлы»

«Хезболла» провела ракетную атаку Израиля. По некоторым данным, было выпущено около 10 ракет. Взрывы прогремели в северной части еврейского государства, но что было целью бомбардировок, не известно, как и о жертвах и разрушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В командовании ЦАХАЛ заявили, что почти все ракеты были перехвачены. Этот удар стал ответом на массированный ночной обстрел Бейрута израильской армией, жертвами которого, по последним данным, стали 9 человек, еще около 100 пострадали.

Эта воздушная атака, которая длилась 5 часов, произошла после бомбардировки командного центра «Хезболлы», в результате которой погиб лидер движения Хасан Насралла. По крайней мере об этом заявило израильское министерство обороны, но проверить эти сведения трудно. Официального заявления группировки пока нет.

Нескончаемые взрывы остановили жизнь в Бейруте. Закрыты магазины, опустели улицы. Боясь налетов, многие местные жители покинули свои дома.