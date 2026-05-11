Роберт Фицо 9 Мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В День Победы у Вечного огня он поклонился подвигу советского народа. И вот за это ему тут же «прилетело» из Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел парад Победы в Москве – читайте здесь.

Собственно, прилетело ожидаемо, особенно если вспомнить всю европейскую эквилибристику еще на этапе планирования полета по принципу «я пущу, я не пущу». Но по факту визита и после вот такого раздражающего кадра из Москвы реакция Евросоюза не заставила себя ждать.

Как сообщает портал Euractiv, Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах с финансированием сельскохозяйственного агентства. Иными словами, попытка Фицо не покориться евроцентру выльется в проблемы для словацких фермеров. И что это, если не откровенный политический шантаж?!

Тем временем канцлер ФРГ и вовсе опустился до уровня угроз, которые, мягко говоря, никак не соотносятся с цивилизованным политическим лексиконом. Так, Мерц пообещал Фицо, цитата, «серьезный разговор» за то, что тот осмелился полететь в Москву, пока они там отмечали День Европы. Это заявление Мерца в Стокгольме, если честно, больше напоминает уровень «дворовых разборок».

Но вот как на эти угрозы ответили в Москве. «Никакого Дня Европы без Победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А вот в Италии считают, что европолитикам следует не угрожать Фицо, а напротив, последовать его примеру. Такое мнение сегодня высказал итальянский политобозреватель Джузеппе Саламоне и добавил: премьер-министр Словакии «наплевал на диктат и угрозы Брюсселя – и он правильно сделал».

О чем вся эта история? А о том, что отношение к Великой Победе, очевидно, рвет Европу на части. А еще о том, что циничная и методичная война с нашей историей продолжается.