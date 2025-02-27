В ВС США взялись за увольнения со службы трансгендеров

В американских вооруженных силах в течение месяца приступят к увольнениям со службы трансгендеров, если кандидаты не добьются для себя исключений в индивидуальном порядке. Такое решение принято Пентагоном и обнародовано в служебной записке в рамках разбирательства на фоне указа американского президента Трампа о запрете военной службы для трансгендеров, информирует ТАСС.

Согласно документу, со службы будут уволены военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории, а также с соответствующими ей симптомами. Военное ведомство теперь признает только два пола, а все военнослужащие будет нести службу исключительно в соответствии со своим полом, который неизменен и не меняется на протяжении жизни.

Но присутствует оговорка об исключении. Для конкретных лиц этот вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке только в тех случаях, когда будет доказан «убедительный госинтерес в сохранении на службе военнослужащего, который напрямую поддерживает боевой потенциал». Сообщается, что для этого необходимо доказать, что попытка смены пола никогда не предпринималась, а также продемонстрировать «стабильность половой принадлежности на протяжении 36 месяцев».