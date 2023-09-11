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Британские продавцы придумали оригинальный способ защиты от воров

11 сентября 2023 13:41
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Новости Великобритании. Британские магазины идут на разного рода ухищрения, чтобы защитить себя от эпидемии краж. Продавцы изобрели новый и весьма оригинальный метод борьбы с ворами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британские продавцы придумали оригинальный способ защиты от воров-1

Теперь на полки они кладут не продукты, а муляжи или пустые упаковки. Лишь на кассе их обменивают на настоящие. Пока это касается таких дешевых товаров, как, например, шоколадные конфеты, кофе, кетчуп. Возможно, это не очень удобно, но гораздо лучше, чем подсчитывать нанесенный от краж ущерб.

# Кража # Новости Великобритании # Фотофакт

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