Британские продавцы придумали оригинальный способ защиты от воров

Новости Великобритании. Британские магазины идут на разного рода ухищрения, чтобы защитить себя от эпидемии краж. Продавцы изобрели новый и весьма оригинальный метод борьбы с ворами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь на полки они кладут не продукты, а муляжи или пустые упаковки. Лишь на кассе их обменивают на настоящие. Пока это касается таких дешевых товаров, как, например, шоколадные конфеты, кофе, кетчуп. Возможно, это не очень удобно, но гораздо лучше, чем подсчитывать нанесенный от краж ущерб.