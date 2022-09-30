Южная Корея, США и Япония начали военные учения у берегов КНДР

В маневрах участвуют южнокорейский эсминец, американская ударная авианосная группировка, которую возглавит крупнейший в мире авианосец «Рональд Рейган», а также японский противолодочный корабль. Появление всей этой армады у берегов КНДР стало красноречивым сигналом Пхеньяну, который в последнее время активно разрабатывает баллистические ракеты для подлодок и развивает свою военную ядерную программу. Власти страны предупредили о возможности нанесения упреждающих ядерных ударов при военной угрозе. Поэтому эти крупные международные учения должны показать готовность Южной Кореи, США и Японии ответить на все угрозы КНДР.