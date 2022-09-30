Прямой эфир

Южная Корея, США и Япония начали военные учения у берегов КНДР

30 сентября 2022 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Японском море 30 сентября начались крупные трехсторонние учения с участием военно-морских сил Южной Кореи, США и Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Южная Корея, США и Япония начали военные учения у берегов КНДР-1

В маневрах участвуют южнокорейский эсминец, американская ударная авианосная группировка, которую возглавит крупнейший в мире авианосец «Рональд Рейган», а также японский противолодочный корабль. Появление всей этой армады у берегов КНДР стало красноречивым сигналом Пхеньяну, который в последнее время активно разрабатывает баллистические ракеты для подлодок и развивает свою военную ядерную программу. Власти страны предупредили о возможности нанесения упреждающих ядерных ударов при военной угрозе. Поэтому эти крупные международные учения должны показать готовность Южной Кореи, США и Японии ответить на все угрозы КНДР.

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый третий житель Бразилии не может полностью прокормить семью
30 сентября 2022 06:26

Каждый третий житель Бразилии не может полностью прокормить семью

Жителям Германии могут выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить последствия энергокризиса
29 сентября 2022 19:48

Жителям Германии могут выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить последствия энергокризиса

«Мы хотим выплат и отставки депутатов». Акции протеста продолжают сотрясать Францию
29 сентября 2022 19:40

«Мы хотим выплат и отставки депутатов». Акции протеста продолжают сотрясать Францию