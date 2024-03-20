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В Перу медицинские работники объявили забастовку

20 марта 2024 18:45
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Новости Перу. В Перу на забастовку вышли медицинские работники. Участников уже свыше 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу медицинские работники объявили забастовку-1

Они призывают улучшить систему здравоохранения и условия труда. Врачи жалуются на дефицит лекарств, расходных материалов и даже оборудования. Это не позволяет оказывать помощь пациентам на должном уровне. Кроме того, отдельные регионы сильно страдают от нехватки специалистов. Ситуация критическая, поскольку сейчас в Перу борются с эпидемией лихорадки денге. Общее количество случаев заболевания превысило 60 тысяч. При этом данные охватывают период только с начала года. Напомним, в конце февраля местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения Перу.

# Акции протеста

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