В Перу медицинские работники объявили забастовку

Они призывают улучшить систему здравоохранения и условия труда. Врачи жалуются на дефицит лекарств, расходных материалов и даже оборудования. Это не позволяет оказывать помощь пациентам на должном уровне. Кроме того, отдельные регионы сильно страдают от нехватки специалистов. Ситуация критическая, поскольку сейчас в Перу борются с эпидемией лихорадки денге. Общее количество случаев заболевания превысило 60 тысяч. При этом данные охватывают период только с начала года. Напомним, в конце февраля местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения Перу.