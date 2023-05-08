Боррель: Украина показала, что Запад не справился с процессом мировой глобализации

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обратил внимание на возникшие противоречия между Западом и другими регионами мира, проявившиеся во время кризиса в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на блог политика.

Он подчеркнул, что раскол между ними не ограничивается лишь военной конфронтацией и представляет собой следствие глубокого негодования и злобы, вызванной неправильным подходом Запада к глобализации после завершения периода холодной войны. По мнению Борреля, данный разрыв будет нарастать и способен привести к пропасти. Он считает, что следует серьезно отнестись к ожиданиям и претензиям развивающихся государств, так как в данный момент наблюдается столкновение разных точек зрения и инициатив.