Прямой эфир

Боррель: Украина показала, что Запад не справился с процессом мировой глобализации

08 мая 2023 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обратил внимание на возникшие противоречия между Западом и другими регионами мира, проявившиеся во время кризиса в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на блог политика. 

Он подчеркнул, что раскол между ними не ограничивается лишь военной конфронтацией и представляет собой следствие глубокого негодования и злобы, вызванной неправильным подходом Запада к глобализации после завершения периода холодной войны.  По мнению Борреля, данный разрыв будет нарастать и способен привести к пропасти. Он считает, что следует серьезно отнестись к ожиданиям и претензиям развивающихся государств, так как в данный момент наблюдается столкновение разных точек зрения и инициатив.

# Международная политика # Жозеп Боррель

Другие новости рубрики

Все новости
Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО
08 мая 2023 11:16

Мэр Кличко: Киев подвергся самой крупномасштабной атаке с начала боевых действий в рамках СВО

Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года
08 мая 2023 10:58

Киссинджер: переговоры между Россией и Украиной начнутся в конце 2023 года

«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы
08 мая 2023 10:28

«Я надену эту ленточку и буду носить её!» В Молдове жители борются за право отмечать День Победы