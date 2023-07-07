Призывавший убивать русских солдат финский политик Халла-ахо идёт в президенты

Спикер финского парламента и бывший председатель партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. В январе на своем Youtube он выступил с призывом убивать российских солдат, пишет РИА Новости.

В видеопослании он также рассказал о своих политических познаниях, представлениях о роли президента и основных принципах, на которые он должен ориентироваться.

По данным опросов общественного мнения, Халла-ахо не пользуется популярностью среди жителей Финляндии. Партия «Истинные финны» определит своего кандидата на съезде в августе. Первый тур выборов состоится 28 января 2024 года, а возможный второй тур – 11 февраля 2024 года. В качестве кандидатов на пост президента также объявлены глава Центрального банка Финляндии Олли Рен, член парламента и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и член парламента и бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит» Харри Харкимо.