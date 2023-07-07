США 7 июля объявят о передаче Киеву кассетных боеприпасов

В пятницу, 7 июля, ожидается, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, включающем кассетные боеприпасы. Источники в оборонной сфере сообщили об этом телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Кассетные боеприпасы, известные как DPICM, уже хранятся на складах США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что вопрос поставки кассетных боеприпасов обсуждается, но официального объявления пока нет.

Ранее сообщалось, что решение о поставках может быть объявлено в четверг. Организация Human Rights Watch предупредила о возможных негативных последствиях передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, связанных со страданиями гражданского населения и международным осуждением использования такого типа оружия.