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США 7 июля объявят о передаче Киеву кассетных боеприпасов

07 июля 2023 14:00
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В пятницу, 7 июля, ожидается, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, включающем кассетные боеприпасы. Источники в оборонной сфере сообщили об этом телеканалу CNN, передает РИА Новости. 

Кассетные боеприпасы, известные как DPICM, уже хранятся на складах США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что вопрос поставки кассетных боеприпасов обсуждается, но официального объявления пока нет. 

Ранее сообщалось, что решение о поставках может быть объявлено в четверг. Организация Human Rights Watch предупредила о возможных негативных последствиях передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, связанных со страданиями гражданского населения и международным осуждением использования такого типа оружия.

# Международная политика

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