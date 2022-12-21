Большая часть немецкой артиллерии непригодна для стрельбы

Новости Германии. Немецкая армия продолжает испытывать проблемы с вооружением. Как выяснилось, больше половины артиллерийских орудий непригодны для стрельбы. Об этом сообщила газета «Таймс», ссылаясь на данные минобороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в частности идет о самоходных артустановках. У немецких военных числится 105 гаубиц, но только 73 из них на боевом дежурстве. Это далеко не первая проблема с техникой и вооружением. Ранее армия ФРГ получила новые модернизированные бронетранспортеры. Но они не смогли выдержать даже первых учений. Все машины через несколько дней отработки стрельбы поломались, некоторые из них даже загорелись. И это притом, что на перевооружение в стране было выделено 100 миллиардов евро.