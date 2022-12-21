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Большая часть немецкой артиллерии непригодна для стрельбы

21 декабря 2022 10:55
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Новости Германии. Немецкая армия продолжает испытывать проблемы с вооружением. Как выяснилось, больше половины артиллерийских орудий непригодны для стрельбы. Об этом сообщила газета «Таймс», ссылаясь на данные минобороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть немецкой артиллерии непригодна для стрельбы-1

Речь в частности идет о самоходных артустановках. У немецких военных числится 105 гаубиц, но только 73 из них на боевом дежурстве. Это далеко не первая проблема с техникой и вооружением. Ранее армия ФРГ получила новые модернизированные бронетранспортеры. Но они не смогли выдержать даже первых учений. Все машины через несколько дней отработки стрельбы поломались, некоторые из них даже загорелись. И это притом, что на перевооружение в стране было выделено 100 миллиардов евро.

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# Вооруженные силы # Новости Германии # Фотофакт

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