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Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона

21 февраля 2024 14:53
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Экс-президент США напомнил жителям страны, что именно Россия победила Гитлера и Наполеона. Также Дональд Трамп добавил, что союзники Вашингтона в Европе обязаны поднять уровень своих расходов на оборону, пишет ТАСС.

На выступлении перед сторонниками 20 февраля бывший президент Америки заявил, что Россия – это военная машина. Данную встречу транслировал телеканал Fox News.

Дональд Трамп заявил, что союзникам США по НАТО требуется увеличить расходы на оборону. Напомним, что разница с Америкой составляет 150 миллиардов долларов.

# Международная политика # Дональд Трамп

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