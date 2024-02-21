Трамп считает Россию «военной машиной», которая одолела Гитлера и Наполеона

Экс-президент США напомнил жителям страны, что именно Россия победила Гитлера и Наполеона. Также Дональд Трамп добавил, что союзники Вашингтона в Европе обязаны поднять уровень своих расходов на оборону, пишет ТАСС.

На выступлении перед сторонниками 20 февраля бывший президент Америки заявил, что Россия – это военная машина. Данную встречу транслировал телеканал Fox News.

Дональд Трамп заявил, что союзникам США по НАТО требуется увеличить расходы на оборону. Напомним, что разница с Америкой составляет 150 миллиардов долларов.