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​Bloomberg: Эрдоган встретится с Путиным в РФ 8 сентября

28 августа 2023 13:30
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в РФ 8 сентября. Об этом пишет Bloomberg  со ссылкой на осведомленных турецких чиновников, передает РИА Новости.

Лидер Турции может отправиться в Российскую Федерацию 8 сентября до поездки в Индию на саммит G20, говорится в публикации. 

В понедельник, 28 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров Турции и России произойдет уже скоро, в ближайшее время будет обнародована дата. Пока в Кремле число не называют, ссылаясь на двусторонние договоренности по объявлению дат. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Путин

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