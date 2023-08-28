​Bloomberg: Эрдоган встретится с Путиным в РФ 8 сентября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в РФ 8 сентября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных турецких чиновников, передает РИА Новости.

Лидер Турции может отправиться в Российскую Федерацию 8 сентября до поездки в Индию на саммит G20, говорится в публикации.

В понедельник, 28 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров Турции и России произойдет уже скоро, в ближайшее время будет обнародована дата. Пока в Кремле число не называют, ссылаясь на двусторонние договоренности по объявлению дат.