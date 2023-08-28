Зеленский рассказал о гарантиях безопасности от США по израильской модели

Америка предоставит Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По словам лидера Украины, такая модель представляет собой ту, где есть вооружение, тренировки, финансы и тому подобное. Зеленский выразил уверенность, что если нынешний президент Америки Байден проиграет выборы, соглашение по части предоставления гарантий Украине не сорвется: такие решения выносит Конгресс.

Украинский президент также сообщил, что страна готова воевать долго при условии, что не будет терять людей. Вариант переноса военных действий вглубь Российской Федерации Зеленский отверг.