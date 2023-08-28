Прямой эфир

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности от США по израильской модели

28 августа 2023 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Америка предоставит Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По словам лидера Украины, такая модель представляет собой ту, где есть вооружение, тренировки, финансы и тому подобное. Зеленский выразил уверенность, что если нынешний президент Америки Байден проиграет выборы, соглашение по части предоставления гарантий Украине не сорвется: такие решения выносит Конгресс.

Украинский президент также сообщил, что страна готова воевать долго при условии, что не будет терять людей. Вариант переноса военных действий вглубь Российской Федерации Зеленский отверг.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: в Кремле пока не располагают информацией о формате и дате похорон Пригожина
28 августа 2023 10:57

Песков: в Кремле пока не располагают информацией о формате и дате похорон Пригожина

Польша и Литва могут вторгнуться в Украину в обход НАТО
28 августа 2023 10:42

Польша и Литва могут вторгнуться в Украину в обход НАТО

В Эстонии начались крупнейшие учения резервистов
28 августа 2023 10:39

В Эстонии начались крупнейшие учения резервистов