В Америке ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Сроки начала контрудара со стороны Украины анонсировал глава Госдепа Штатов Энтони Блинкен, информирует ТАСС.

Успехи украинской армии он назвал лучшим и наиболее быстрым вариантом приближения к переговорам с Российской Федерацией, которые обеспечат справедливый и устойчивый мир. В Америке и Украине в последнее время массированно анонсируют старт контрнаступления в ближайшее время. О том, что ВСУ начнут его до 15 мая, заявлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, к ударной операции Украина готова, киевский режим ждет благоприятных погодных условий, чтобы западная техника, переданная ВСУ, не утопала в грязи.