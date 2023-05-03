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Блинкен заявил, что в США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели

03 мая 2023 06:37
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В Америке ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Сроки начала контрудара со стороны Украины анонсировал глава Госдепа Штатов Энтони Блинкен, информирует ТАСС. 

Успехи украинской армии он назвал лучшим и наиболее быстрым вариантом приближения к переговорам с Российской Федерацией, которые обеспечат справедливый и устойчивый мир. В Америке и Украине в последнее время массированно анонсируют старт контрнаступления в ближайшее время. О том, что ВСУ начнут его до 15 мая, заявлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, к ударной операции Украина готова, киевский режим ждет благоприятных погодных условий, чтобы западная техника, переданная ВСУ, не утопала в грязи. 

# Международная политика # Энтони Блинкен # Евгений Пригожин

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