Протестующие медработники Британии договорились с властями. Что пообещали трудящимся?

Новости Великобритании. Представители медицинского сектора Британии нашли взаимопонимание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя несколько десятков забастовок профсоюзы согласились на финансовое предложение властей.

Теперь медсестры, врачи, фельдшеры, во-первых, получат единовременную выплату. А во-вторых, в 2024-м их заработная плата увеличится на 5 %. Как подчеркнул министр здравоохранения страны, эти договоренности между правительством и профсоюзами положат конец долгим спорам и забастовкам, а главное – обеспечат нормальное функционирование всех медучреждений Британии.