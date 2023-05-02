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Протестующие медработники Британии договорились с властями. Что пообещали трудящимся?

02 мая 2023 19:59
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Новости Великобритании. Представители медицинского сектора Британии нашли взаимопонимание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя несколько десятков забастовок профсоюзы согласились на финансовое предложение властей.  

Протестующие медработники Британии договорились с властями. Что пообещали трудящимся?-1

Теперь медсестры, врачи, фельдшеры, во-первых, получат единовременную выплату. А во-вторых, в 2024-м их заработная плата увеличится на 5 %. Как подчеркнул министр здравоохранения страны, эти договоренности между правительством и профсоюзами положат конец долгим спорам и забастовкам, а главное – обеспечат нормальное функционирование всех медучреждений Британии.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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