Великобритания готовится к возможной нехватке продовольствия из-за дефицита углекислого газа на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вещество критически важно для многих отраслей: его используют при убое скота, хранении овощей, газировании напитков и заморозке вакцин. Из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив запасы CО₂ в стране могут сократиться до 18 % уже к июню. Чтобы предотвратить кризис, власти рассматривают радикальные меры – например, заставить заводы временно остановить обычное производство ради выпуска углекислоты.