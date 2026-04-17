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Великобритания готовится к возможной нехватке продовольствия из-за дефицита углекислого газа

17 апреля 2026 06:27
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Великобритания готовится к возможной нехватке продовольствия из-за дефицита углекислого газа на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вещество критически важно для многих отраслей: его используют при убое скота, хранении овощей, газировании напитков и заморозке вакцин. Из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив запасы CО₂ в стране могут сократиться до 18 % уже к июню. Чтобы предотвратить кризис, власти рассматривают радикальные меры – например, заставить заводы временно остановить обычное производство ради выпуска углекислоты.

Великобритания разрабатывает новый оборонный план.

# Международная политика

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